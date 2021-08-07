Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 18:41
18:39
Армия
Литовкин объяснил, как «Мертвая рука» ответит на ядерный удар США по России
18:39
Ливия
Ливийский депутат призвал использовать политический опыт Египта и Туниса
18:37
Общество
Дождливая погода в Петербурге продлится все выходные
18:35
Спорт
Светлана Хоркина назвала ситуацию с российской гимнасткой вопиющим фактом
18:33
Политика
ВС Армении обвинили Азербайджан в обстреле позиций в Сюникской области
18:33
Экономика
Газета Die Presse назвала истинное сокровище России
18:32
Африка
Марокко и Мавритания подписали меморандум о взаимопонимании в сфере занятости
18:31
Армия
ВСУ готовят провокации против наблюдателей миссии ОБСЕ в Донбассе
18:30
ФАН-ТВ
Россияне добыли три золота Олимпиады. События дня
18:28
Политика
Депутат Бальбек раскритиковал принцип «свой-чужой» в кадровой политике Украины
Все новости

Летучая мышь совершила перелет из Великобритании в Россию и погибла от лап кошки
Общество
Летучая мышь совершила перелет из Великобритании в Россию и погибла от лап кошки
pixabay.com  /  pixabay.com

Москва, 7 августа. Летучая мышь побила рекорд по продолжительности полета, преодолев 2018 километров на пути из Лондона в Россию.

Но, к сожалению, самка нетопыря Натузиуса погибла в Ростовской области после нападения кошки. Мышь обнаружили в деревне Мольгино 30 июля. Группа реабилитации летучих мышей попыталась спасти ее, но безуспешно.

На крыле животного была сделана надпись «Лондонский зоопарк». Также у этой летучей мыши нашли уникальное опознавательное кольцо, надетое в 2016 году в парке Бедфонт-Лейкс. Таким образом этот полет стал самым дальним из всех зарегистрированных путешествий британских летучих мышей.

Ученые из Аргентины ранее обнаружили окаменелость гигантской летучей мыши-вампира возрастом приблизительно 100 тыс. лет. Челюсть вымершего рукокрылого нашли в норе диаметром 1,2 метра.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Летучая мышь совершила перелет из Великобритании в Россию и погибла от лап кошки
россия великобритания летучая мышь кошка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru