Москва, 7 августа. Летучая мышь побила рекорд по продолжительности полета, преодолев 2018 километров на пути из Лондона в Россию.

Но, к сожалению, самка нетопыря Натузиуса погибла в Ростовской области после нападения кошки. Мышь обнаружили в деревне Мольгино 30 июля. Группа реабилитации летучих мышей попыталась спасти ее, но безуспешно.

На крыле животного была сделана надпись «Лондонский зоопарк». Также у этой летучей мыши нашли уникальное опознавательное кольцо, надетое в 2016 году в парке Бедфонт-Лейкс. Таким образом этот полет стал самым дальним из всех зарегистрированных путешествий британских летучих мышей.

Ученые из Аргентины ранее обнаружили окаменелость гигантской летучей мыши-вампира возрастом приблизительно 100 тыс. лет. Челюсть вымершего рукокрылого нашли в норе диаметром 1,2 метра.