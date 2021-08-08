Стариков поймал Эйдельман на неуважении русских и незнании истории России

О возмутительных высказываниях либеральной «интеллигенции» на тему «сдались бы Гитлеру — пили бы баварское» ФАН напомнил историк Николай Стариков.

Ранее заслуженный учитель РФ Тамара Эйдельман высказала свои сожаления, связанные с тем, что Россию не завоевали римляне. По ее мнению, русские стали бы более просвещенными, получили бы важные представления о законности.

Российский общественный и политический деятель, писатель, историк Николай Стариков назвал умозаключения Эйдельман абсурдными.

«Мне сложно оценивать, за что этой даме присвоили звание «Заслуженного учителя России». Возможно, она — хороший педагог. К сожалению, высказывания от представителей определенных политических сил мы слышим часто. Они нам рассказывают, что надо было сдать блокадный Ленинград, они даже заявляют, что, если бы победил Гитлер, советский народ жил бы лучше», — сказал Стариков.

Политик отметил, что подобная «логика» доведена до полного абсурда.

«Я хотел бы напомнить Тамаре Натановне, что в состав Российской Федерации входит Крым. На этом полуострове в свое время жили греки, византийцы, генуэзцы — представители Западной Европы, которая, согласно данным современной исторической науки, переняла у Рима не только способ строительства дорог, но и правовую систему. Либерально-избирательный подход к историческим фактам по принципу «здесь вижу, здесь не вижу, здесь рыбу заворачивали» мне кажется странным», — указал на отсутствие логики в выводах ценительницы «европейских свобод» историк.

Николай Стариков подчеркнул, что явное неуважение к своему народу со стороны Эйдельман вызывает по меньшей мере удивление и недоумение.

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