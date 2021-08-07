Финансист Смирнова назвала категории россиян, которым не стоит инвестировать

Москва, 7 августа. Число частных инвесторов растет, однако некоторым стоит от этого воздержаться, считает финэксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова.

Прежде всего отказаться от идеи вкладываться в ценные бумаги стоит людям, на чьи выплаты по долгам приходится больше 50% дохода. То же самое относится к гражданам, у которых нет отложенных средств на случай непредвиденных расходов, цитируют специалиста «Известия».

Тем, у кого нет защиты от рисков, таких как ущерб имущества или проблемы со здоровьем, Смирнова также не советует инвестировать. Если человек не ставит себе четкой цели во вложении денег на бирже и не имеет четкого алгоритма пополнения портфеля, то к инвестированию лучше не прибегать, заключила она.

Универсальной стратегии приумножения капитала нет, тем не менее заработать на вложении можно. Наибольшие шансы получить внушительный доход имеют обладатели минимум миллиона долларов, заявил ранее управляющий партнер Grid Capital Алексей Соколов.