Депутат Морозов заявил, что «гимнастический помост окрасился в политические цвета»

Предвзятость судейства на Олимпиаде стала очевидна для всех. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.

На Олимпиаде в Токио разразился очередной громкий скандал: в личном многоборье по художественной гимнастике победа была присуждена не россиянке Дине Авериной, а израильтянке Линой Ашрам, которая в процессе выступления выронила ленту. Несмотря на то что гимнастка из РФ не допустила столь грубой ошибки, ее результат был оценен судьями в 107,650 баллов, в то время как Ашрам получила 107,800. В итоге Аверину оставили с серебряной медалью, что вызвало справедливое возмущение тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой, назвавшей произошедшее диверсией. Она подчеркнула, что подобная работа судей на Олимпиаде свидетельствует о том, что художественная гимнастика изживает себя как вид спорта. Кроме того, Винер-Усманова сказала, что «Россию убирают по всем статьям».

«Я не специалист, но у меня полное ощущение, что гимнастический помост окрасился в политические цвета, — заявил Морозов. — То, что мы увидели, — это не столько судейство, сколько следствие желания сбить лидерские позиции Российской Федерации в этом виде спорта. Собственно, никто и не скрывал явного намерения положить конец нашему доминированию в художественной гимнастике. И сделано это было абсолютно жестоким и нечестным способом. Все видели, как происходили соревнования: у Ашрам был потерян предмет, а это жестко карается по очкам в данной дисциплине. И тем не менее — ей дали золото!»

Депутат также прокомментировал заявление Виннер-Усмановой про «убирание России по всем статьям».

Global Look Press / Lan Hongguang

«Думаю, она имела в виду то, какое в целом было отношение к нашей команде: у нее и флаг отобрали, и в применении допинга обвинили, — считает парламентарий. — Да и гимн не дали исполнить. Куда это годится?»

Коллега Олега Морозова Евгений Федоров назвал Олимпийский комитет политическим органом, который занимается вовсе не тем, для чего был создан.

«Иначе нам и флаг дали бы нести свой, — заметил собеседник ФАН. — А так, если они могут запретить демонстрировать наши национальные символы, то и победу отобрать могут легко. Судейство было нечестным, и это очевидно для всех».

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, заслуженный мастер спорта России и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что несправедливое судейство в финале личного многоборья по художественной гимнастике было ожидаемым.