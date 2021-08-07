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Важное изменение вступит в силу для российских водителей с 1 сентября
Общество
Важное изменение вступит в силу для российских водителей с 1 сентября
unsplash.com  /  Bruchin Noeka

Москва, 7 августа. Российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном виде с 1 сентября. Сейчас у автомобилистов есть право опротестовать санкции двумя способами.

Так, россияне могут прийти в отделение ГИБДД или отправить заказное письмо в инспекцию. С начала осени добавится третий вариант — через портал «Госуслуги». Новая функция станет доступной благодаря изменениям в Кодексе административных правонарушений, передает Autonews.ru. Ранее можно было обжаловать штрафы в электронном виде, однако у Госавтоинспекции не было обязательства рассматривать такие обращения, и их иногда игнорировали.

Когда нововведение вступит в силу, автомобилист должен будет в своей жалобе подробно изложить обстоятельства, а также аргументировать свою позицию по тому или иному нарушению правил дорожного движения. В специальной форме водитель сможет приложить доказательства в виде документа, фотографии или видео.

Россиянам ранее объяснили, почему не стоит ездить с полупустым баком. Дело в том, что на автомобилях с пробегом может сгореть бензонасос, в то время как на новых машинах такой исход маловероятен.

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ГИБДД штрафы водители
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