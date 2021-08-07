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Количество частных инвесторов на Мосбирже выросло в июле

  /   Обновлено: 07 августа 2021 17:48
Экономика
Количество частных инвесторов на Мосбирже выросло в июле
wikipedia.org  /  Fitiss / CC3

Москва, 7 августа. Число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже возросло за июль на 446 тысяч человек и составило 13,2 млн. Об этом сообщила торговая площадка.

Новыми инвесторами на Мосбирже было открыто 21,6 млн брокерских счетов. Согласно данным площадки, в прошлом месяце сделки совершали более 1,9 млн граждан.

Вложения частных инвесторов в июле в акции российских компаний на Московской бирже достигли 34 млрд рублей, в облигации — 43 млрд рублей, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) — 8,3 млрд рублей. Самая высокая доля инвестиций в долговые бумаги (83,3%) пришлась на корпоративные облигации, 11,2% — на гособлигации, а оставшиеся 5,5% — на еврооблигации.

Некоторая доля денежных средств может вновь перейти в банковские вклады. Такую точку зрения ранее высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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