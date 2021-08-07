Россияне жестко раскритиковали судейскую бригаду, дискриминировавшую Аверину

Впервые за 25 лет сборная России осталась без золотой медали в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Судейская бригада поставила российскую художественную гимнастку Дину Аверину на второе место, а первое досталось израильтянке Линой Ашрам.

Такое решение повергло в шок не только команду, но и всех россиян. Спортсменка из Израиля получила 107,800 балла за четыре программы: на результат могла и должна была повлиять потеря ленты в последнем упражнении, но судьи выставили ей небывало высокую оценку (23,300). В то же время выступившая без ошибок Дина Аверина получила всего на 0,700 балла меньше.

Линой Ашрам — первая художественная гимнастка за всю историю Игр, ставшая чемпионкой после того, как потеряла один из предметов.

Вся Россия наблюдала за выступлением наших гимнасток. И когда огласили несправедливые результаты, россияне стали высказывать несогласие каждому участнику судейской бригады в личные аккаунты Facebook. Пользователи соцсети требуют справедливости и недоумевают от поставленных баллов.

Prt Scr facebook.com / Ariel Milanesio

Судейская бригада состояла из 12 человек, на оценки спортсменок повлияли: Оран Сутер (Швейцария), Ариэль Миланесио (Аргентина), Наталья Еремина (Украина), Ева Симон Серрано (Франция), Ханна Нарлох (Польша), Талия Абдураманова (Узбекистан), Мария Тереза Муньос Санчес (Испания), Виктория Атаол (Канада), Марьяна Старцевич Бошнар (Хорватия), Ивана Мотоликова (Словакия), Бланка Млейнкович (Чехия) и Эрика Деутшц-Лазшания (Венгрия).

«Вы не судья, а коррумпированный мошенник», — написал один из пользователей соцсети в личном аккаунте Марьяне Старцевич Бошнар.

Многие из судей стали быстро удалять гневные сообщения россиян, но с такой волной национального несогласия справиться удается не всем.

Так, например, в аккаунте у Ариэль Миланесио пользователи продолжают активно делиться впечатлениями от результата.

«Сегодня мы стали свидетелями открытого бандитизма и судебного произвола, от которого пострадали две красивые девушки, спортсменки Аверины. Я желаю вам, чтобы все вернулось бумерангом», — написала одна из комментаторов.

Prt Scr facebook.com / Ariel Milanesio

Больше всего сообщений о том, что за данное судейство могли просто заплатить, но кому это было нужно — остается загадкой.

«Вы бесчестный человек, который не имеет права быть судьей», — написала девушка на странице Эрика Деутшц-Лазшания.

Российские болельщики требуют справедливости для Дины Авериной, которая не допустила ни одной критической ошибки.

«Позор! Вы похоронили художественную гимнастику и олимпийское движение! Празднуйте!» — написал один из пользователей Сети.

В справедливости судей еще предстоит разобраться. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что организация планирует добиться разбирательства по судейству финала индивидуального многоборья в соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.