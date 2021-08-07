Сборная России по волейболу в пяти сетах уступила Франции и завоевала серебро ОИ

Токио, 7 августа. Встреча между командами России и Франции проходила на Ariake Arena в Токио и завершилась со счетом 3:2 в пользу французов.

Подопечные Туомаса Саммелвуо проигрывали французам по ходу матча (0:2), но смогли отыграться и перевести игру в решающую партию.

На групповой стадии российские спортсмены проиграли французам со счетом 1:3. До финала это было единственное поражение национальной команды на волейбольном турнире токийских ОИ.

Сборная Франции никогда ранее не поднималась выше восьмой строчки на Олимпийских играх. Команда России по волейболу побеждала на лондонской Олимпиаде в 2012 году.

Ранее капитан российской команды, связующий Игорь Кобзарь, в интервью ФАН рассказал, что результат первого матча сборной США на ОИ, которая разгромила команду Франции, стал сюрпризом.