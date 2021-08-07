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Виталий Милонов предложил израильской гимнастке отказаться от олимпийского золота
Спорт
Виталий Милонов предложил израильской гимнастке отказаться от олимпийского золота
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Израильской гимнастке Линой Ашрам, завоевавшей сегодня золото, стоит отказаться от своей награды. Об этом в разговоре с корреспондентом ФАН заявил российский политик, депутат Госдумы Виталий Милонов.

Предпоследний день летних Олимпийских игр запомнился россиянам жутким разочарованием. Впервые за 25 лет художественные гимнастки, одни из лучших в мире, остались без золота в личном многоборье. Судейский состав решил присудить выступившей почти без помарок Дине Авериной серебряную награду, а медаль высшей пробы отдать израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту во время выступления.

«Конечно, это бесцеремонный акт. Вообще, как у нее [израильской гимнастки] совести хватает надевать на себя золотую медаль? Это не ее медаль, она ее несправедливо получила. Поэтому если бы она была честной, то она бы ее отдала», — поделился Виталий Милонов.

Виталий Милонов предложил израильской гимнастке отказаться от олимпийского золота
Global Look Press  / Schreyer via www.imago-images.de/www.imago-images.de

По мнению политика, спортсменка всю жизнь будет помнить, что награда принадлежит не ей, а русской гимнастке, выступившей куда чище и профессиональнее. Поэтому моральным долгом было бы отказаться от того, что завоевано благодаря предвзятости судей.

«Я думаю, наших девчонок надо поддержать обязательно. И, конечно же, не оставлять попыток подавать соответствующие апелляции, потому что это было нечестно, вопиюще, и все это видели. <…> Держимся [российская сборная], конечно, но это действительно классический пример самой что ни на есть бесчестной игры», — заключил депутат Госдумы.

Ранее экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о результатах российских гимнасток на ОИ-2020. Он сказал, что уважает спортсменов, которые не позволяют себе скандальных высказываний, даже если исход состязания их не удовлетворил.

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