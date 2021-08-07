В Минобороны РФ опровергли сообщения о возгорании на полигоне в Луховицах

Москва, 7 августа. Информация о возгорании на полигоне Министерства обороны РФ в Луховицах не соответствует действительности, заявили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о природном пожаре, который вспыхнул на Ольшанском военном полигоне в Луховицах. Как утверждалось, огонь охватил площадь порядка семи гектаров.

«Информация о возникновении пожара на территории военного полигона Ольшанский в городском округе Луховицы не соответствует действительности», — приводит ТАСС комментарий министерства.

Ранее Минобороны РФ направило спецтехнику для помощи с лесными пожарами в Иркутской области. Колонна направилась в Киренский район, где зафиксированы пять лесных возгораний.