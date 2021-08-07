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Times: США отправили бомбардировщики B-52 для борьбы с талибами в Афганистане

  /   Обновлено: 07 августа 2021 17:36
Армия
Times: США отправили бомбардировщики B-52 для борьбы с талибами в Афганистане
wikipedia.org  /  Senior Airman Joshua King

Вашингтон, 7 августа. Соединенные Штаты отправили в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress, чтобы оказать сопротивление движению «Талибан»1 (запрещено в РФ), сообщила газета Times.

Издание, ссылаясь на источники в американских оборонных кругах, утверждает, что военные самолеты совершили вылет с авиабазы ВС США Эль-Удейд, расположенной в Катаре. Для нанесения авиаударов также задействуют самолеты огневой поддержки АС-130, говорится в публикации.

Талибы активизировались в Афганистане на фоне отвода войск США из региона. Террористы захватили большую часть приграничных территорий и приступили к осаде крупных городов. Также 7 августа боевики заявили, что взяли под свой контроль провинции Нимроз и Джаузджан.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан талибы бомбардировщики b-52
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