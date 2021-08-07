Корабли ВМФ РФ успешно поразили «суда» условного противника на учениях в Атлантике

Североморск, 7 августа. Корабли Северного флота ВМФ России развернули в северо-восточной части Атлантического океана учения с ракетными стрельбами.

По имеющимся данным, экипажи судов уже отработали нанесение удара по «кораблям» условного противника с применением высокоточного вооружения. Для этого были использованы технологии компьютерного моделирования.

Так, ракетный крейсер «Маршал Устинов» выполнил электронный запуск крылатых ракет «Вулкан». Фрегат «Адмирал флота Касатонов» осуществил электронные пуски крылатых ракет «Калибр». В маневрах также была задействована атомная подлодка «Орел», выполнившая при помощи компьютерного моделирования запуск ракет «Гранит».

Ранее швейцарские аналитики рассказали, чем для НАТО могут обернуться маневры российского флота в Атлантике. Дело в том, что на океанском дне пролегают крайне важные для Альянса оптоволоконные кабели. Повредив их, Россия может лишить западный военный блок связи.