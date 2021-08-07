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МИД Литвы поддержал Ирак в решении прекратить авиасообщение с Белоруссией
Политика
МИД Литвы поддержал Ирак в решении прекратить авиасообщение с Белоруссией
pixabay.com  /  andychoinski

Вильнюс, 7 августа. Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на решение Ирака приостановить полеты в Белоруссию.

Министр иностранных дел Литвы сообщил, что приветствует решение Багдада о прекращении авиасообщения с Минском. Об этом он написал в своем Twitter, где также призвал Ирак продолжить совместную борьбу с нелегальными мигрантами.

«Только работая сообща, мы сможем ликвидировать сеть контрабанды людей в Евросоюз», — написал он.

Ранее власти Литвы сообщили, что намерены выдавать переселенцам по 300 евро за согласие покинуть страну. Таким образом Вильнюс планирует справиться с миграционным кризисом.

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белоруссия ирак литва авиасообщение
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