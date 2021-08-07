Мэр турецкой Антальи госпитализирован в местную больницу

Анталья, 7 августа. Глава городской администрации турецкой Антальи Мухиттин Беджек госпитализирован в одну из больниц. Об этом сообщили местные журналисты.

Газета Sabah подтвердила, что мэр курортного города оказался в госпитале. Мухиттин Беджек год назад переболел коронавирусом.

Градоначальник провел много времени в палате интенсивной терапии, из которой его перевели только в ноябре. Издание не уточнило причины нынешней госпитализации.

В провинции Анталья, наряду с четырьмя другими регионами Турции, бушуют пожары. Лес продолжает гореть с 28 июля.