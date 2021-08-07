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«После драки кулаками не машут»: Валуев высказался о результатах гимнасток на ОИ в Токио

  /   Обновлено: 07 августа 2021 17:47
Спорт
«После драки кулаками не машут»: Валуев высказался о результатах гимнасток на ОИ в Токио
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 7 августа. Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев считает, что даже нечестное судейство это повод «сцепить зубы» и доказать всем свое спортивное мастерство.

Впервые за 25 лет сборная России осталась без олимпийского золота в художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина за упражнение с лентой в индивидуальном многоборье получила явно заниженные баллы и смогла завоевать только серебряную медаль. Судьи, несмотря на протест тренерского штаба сборной Россиии, не стали пересматривать свои оценки.

Нечестное судейство на Олимпиаде вызвало широкий общественный резонанс. Глава Олимпийского комитета Россиии Станислав Поздняков намерен направить обращение в международную федерацию художественной гимнастике из-за решения судей.

Неожиданное мнение о ситуации высказал Николай Валуев. Бывший чемпион по боксу в тяжелом весе уверен, что даже нечестное судейство не повод устраивать скандалы и публичные разбирательства. По словам депутата, для профессионального спортсмена это должно быть сильной мотивацией доказать свое превосходство не словами, а мастерством на ринге, поле, корте и так далее.

«После драки кулаками не машут. Я уважаю спортсменов, которые не позволяют себе высказываться после поднятия финальной руки», — заявил экс-чемпион мира по боксу в пресс-клубе «Петербургский уикенд» в Медиацентре «Патриот».

Не только россияне возмущены судейством художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Иностранные болельщики уверены, что судьи несправедливо оценили российскую гимнастку Дину Аверину, и именно она должна была получить золотую медаль.

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