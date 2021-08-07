Валуев признал, что сейчас в спорте стало больше политики

Санкт-Петербург, 7 августа. Знаменитый российский боксер и депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал нынешнее общение спортсменов на международном уровне.

Политический деятель принял участие в пресс-клубе «Петербургский уикенд» в медиацентре «Патриот». В рамках эфира боксер пожаловался на политику в большом спорте. По его словам, раньше спортсмены общались нормально.

«Мы особо не враждовали, сейчас вижу, что политики в большом спорте стало больше. Даже все следят, встают или не встают на колени», — констатировал эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Валуев является неоднократным чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA. Боксер занялся политикой после завершения спортивной карьеры. Экс-чемпион отметил, что текущая ситуация не может не тревожить.

«Потому что спорт — грандиозное зрелище и теперь индустрия, но все равно должны быть рамки, за которые спорт не должен переходить. Но найдутся желающие привнести в спорт хайп и скандалы», — заключил депутат.

Россиянка Дина Аверина ранее заняла второе место на летних Олимпийских играх в состязании по художественной гимнастике. Спортсменка уступила золото израильтянке, которая допустила ошибку в индивидуальном многоборье. Тренера Авериной пожаловались судьям, но те отклонили протест. Россия впервые с 1996 года не заняла первое место в этой дисциплине.