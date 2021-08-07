Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 18:40
18:39
Армия
Литовкин объяснил, как «Мертвая рука» ответит на ядерный удар США по России
18:39
Ливия
Ливийский депутат призвал использовать политический опыт Египта и Туниса
18:37
Общество
Дождливая погода в Петербурге продлится все выходные
18:35
Спорт
Светлана Хоркина назвала ситуацию с российской гимнасткой вопиющим фактом
18:33
Политика
ВС Армении обвинили Азербайджан в обстреле позиций в Сюникской области
18:33
Экономика
Газета Die Presse назвала истинное сокровище России
18:32
Африка
Марокко и Мавритания подписали меморандум о взаимопонимании в сфере занятости
18:31
Армия
ВСУ готовят провокации против наблюдателей миссии ОБСЕ в Донбассе
18:30
ФАН-ТВ
Россияне добыли три золота Олимпиады. События дня
18:28
Политика
Депутат Бальбек раскритиковал принцип «свой-чужой» в кадровой политике Украины
Все новости

Валуев признал, что сейчас в спорте стало больше политики

  /   Обновлено: 07 августа 2021 17:39
Политика
Валуев признал, что сейчас в спорте стало больше политики
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 7 августа. Знаменитый российский боксер и депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал нынешнее общение спортсменов на международном уровне.

Политический деятель принял участие в пресс-клубе «Петербургский уикенд» в медиацентре «Патриот». В рамках эфира боксер пожаловался на политику в большом спорте. По его словам, раньше спортсмены общались нормально.

«Мы особо не враждовали, сейчас вижу, что политики в большом спорте стало больше. Даже все следят, встают или не встают на колени», — констатировал эксперт.

Валуев признал, что сейчас в спорте стало больше политики
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Валуев является неоднократным чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA. Боксер занялся политикой после завершения спортивной карьеры. Экс-чемпион отметил, что текущая ситуация не может не тревожить.

«Потому что спорт — грандиозное зрелище и теперь индустрия, но все равно должны быть рамки, за которые спорт не должен переходить. Но найдутся желающие привнести в спорт хайп и скандалы», — заключил депутат.

Россиянка Дина Аверина ранее заняла второе место на летних Олимпийских играх в состязании по художественной гимнастике. Спортсменка уступила золото израильтянке, которая допустила ошибку в индивидуальном многоборье. Тренера Авериной пожаловались судьям, но те отклонили протест. Россия впервые с 1996 года не заняла первое место в этой дисциплине.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Валуев признал, что сейчас в спорте стало больше политики
спорт валуев скандалы петербургский уикенд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru