Минэнерго рекомендовало компаниям перевести поставки СУГ на российский рынок

Москва, 7 августа. Российским компаниям рекомендуется перевести поставки сжиженных углеродных газов с экспорта на внутренний рынок для удовлетворения спроса на газотранспортное топливо.

Соответствующая информация опубликована Минэнерго РФ. Ведомство обратило внимание, что традиционно на рынке СУГ объем производства превышает потребности внутреннего рынка. Ситуация с ценами и поставками топлива в стране продолжает оставаться под наблюдением Минэнерго, подчеркивается в сообщении.

Тем временем производители бензина продолжают отгрузки на высоком уровне. На начало августа на внутренний рынок ежедневно поставляют 44,9 тысячи тонн АИ-95 и 54,8 тысячи тонн АИ-92. Объем предложения должен вскоре увеличиться на фоне окончания сезонного ремонта ряда НПЗ.

В августе биржевая стоимость бензина марки АИ-95 установила очередной максимум, достигнув 57,602 тысячи рублей за тонну. До этого рекордная цена горючего была зафиксирована 22 июля, когда тонна бензина оказалась на отметке 55,597 тысячи рублей.