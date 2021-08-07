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Бойцы ВСУ оборудуют позиции возле линии соприкосновения в Донбассе

  /   Обновлено: 07 августа 2021 17:58
Новороссия
Бойцы ВСУ оборудуют позиции возле линии соприкосновения в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 7 августа. Вооруженные силы Украины начали оборудовать позиции в районе поселка Трехизбенка около линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Военнослужащие 34-го батальона 57-й бригады ВСУ приступили к инженерным работам на крае обороны. При этом киевские силовики для рытья окопов привлекают гражданских лиц, задержанных за незначительные нарушения ранее, отметил Филипоненко.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Ситуация обострилась весной 2021 года, когда бойцы ВСУ стали чаще проводить провокации. Например, 6 августа киевские силовики два раза обстреляли населенные пункты в Донбассе. Огонь велся из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

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украина ЛНР всу донбасс
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