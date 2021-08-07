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Первый производитель органического вина может появиться в России

  /   Обновлено: 07 августа 2021 17:29
Экономика
Первый производитель органического вина может появиться в России
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Москва, 7 августа. Севастополь оказался первым регионом, чей производитель подал заявку на регистрацию производственного цикла органического вина. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Органическое вино это напиток из винограда, выращенного без использования искусственных удобрений, пестицидов и химикатов. Специальная комиссия в настоящий момент проводит оценку работы предприятия на возможность получения такого сертификата.

Результаты ожидаются через полтора месяца, заявила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

Россия тем временем сохраняет звание главного импортера грузинского вина. На нее пришлось пришлось 60,2% поставок из Грузии, или 33 094 800 бутылок.

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