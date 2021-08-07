Детский лагерь «Ласпи» в Крыму проверяют из-за заявлений об издевательстве над детьми

В Крыму уже не в первый раз поступают жалобы на детский лагерь «Ласпи». На этот раз вожатых 18 отряда третьей смены обвинили в физическом и моральном насилии над ребенком. Согласно информации, опубликованной в соцсетях матерью ребенка, у мальчика в самом начале смены сломался телефон, поэтому связь с ним пришлось поддерживать через телефоны вожатых, которые контролировали речь ребенка.

«Я забрала сына за день до выезда, при встрече он сказал, что ему понравилось, он не против посещать лагеря. Его поведение было слегка зажатым, и говорил он вполтона. Я поначалу не заметила ничего странного, но после выезда всего отряда одна из девочек рассказала своей маме, как вожатые обращались с Олегом. Мама этой девочки сразу связалась со мной и все мне рассказала», — сообщает в Instagram мать ребенка @cher_nas_tya.

Как выяснилось со слов той девочки, а позже и других детей из отряда, один из вожатых применял физическую силу к Олегу и закрывал его в темной ванной комнате вожатых, где нет камер. После того, как все стало ясно, мальчик признался родителям, что от страха у него тряслись ноги, он плакал и кричал, пытаясь открыть дверь. Кроме этого, говорит женщина, вожатые прилюдно унижали и обзывали ребенка, разрешали другим детям бить его.

«A самое унизительное, я считаю, это игра в «машинку», которую придумал все тот же вожатый. При походе из одного корпуса в другой, на пути в столовую, он брал моего сына за волосы со словами: «Ты машинка» — и вел впереди отряда, переключая скорости передач, дергая моего ребенка все сильнее и сильнее за волосы. После он уступал место водителя детям по очереди, и таким образом они шли до самой столовой, это происходило неоднократно. Как сказал Олег, в эту «машинку» играли только с ним», — делится мать ребенка Анастасия.

Комментаторы в соцсетях в большинстве своем поддерживают семью, отмечают под постом официальные аккаунты служб безопасности и губернатора города Севастополя Михаила Развожаева, дают советы, куда еще необходимо обратиться, пишут слова поддержки.

Департамент образования уже проверяет данную информацию.

«Проверка по этому факту уже начата. Будут опрошены, безусловно, все вожатые. Ситуация находится под контролем. Мы хотим провести объективное всестороннее расследование. Уполномоченный по правам ребенка связывается с родителями мальчика. Совместно с правоохранительными органами, уполномоченным [по правам ребенка], психологами максимально будет проведена проверка», — сообщил первый заместитель директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.

Он подчеркнул, что специалисты уже изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают детей. Также в ходе проверки будет дана всесторонняя оценка организации работы детского лагеря в части обеспечения безопасности отдыхающих.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что прокуратура начала проверку из-за массового заражения отдыхающих в детском лагере «Ласпи» вирусной инфекцией.