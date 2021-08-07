Марков не исключил блокировку еще одного проекта Ходорковского в России

Общественный деятель, адвокат Дмитрий Аграновский обратился в Роскомнадзор с заявлением о блокировке сетевого ресурса, представляющего собой аналог «Умного голосования», Михаила Ходорковского. В своем Telegram-канале адвокат написал, что соответствующий сайт может оказывать негативное влияние на сентябрьские выборы в Госдуму.

«В частности, я на этом сайте отнесен к кандидатам, за которых, по мнению команды Ходорковского, голосовать нельзя. Для продвижения этого тезиса на сайте размещена ложная информация», — отметил он.

В пятницу, 5 августа, РКН заблокировал связанные с Ходорковским интернет-СМИ: «МБХ медиа», «Открытые медиа» и «Правозащита Открытки». Согласно версии Генпрокуратуры, перечисленные сайты связаны с признанной в России нежелательной организацией «Открытая Россия»1. В экспертном сообществе неоднократно указывали, что медиаресурсы Ходорковского представляют собой инструменты влияния, наносящие вред внутренней обстановке в России. В этой связи «выборный» проект сбежавшего в Лондон бизнесмена может навредить электоральным процессам в стране.

Федеральное агентство новостей /

Так, в беседе с корреспондентом ФАН политолог Сергей Марков не исключил, что сайт, на который обратил внимание Аграновский, действительно может быть заблокирован. Однако это возможно лишь в том случае, если решение будет законным.

«Думаю, что задача ресурсов Ходорковского заключается в том, чтобы к предвыборному моменту, когда спецслужбы США и Британии будут пытаться раскрутить протесты в России, все информационные ресурсы, которые будут задействованы в его проект, должны быть парализованы», — убежден эксперт.

Выносить вердикт по одной ситуации сложно, но в то же время любая псевдоппозиционная структура, намеревающаяся оказать влияние на выборы, по понятным причинам деструктивна. Любые провокации в электоральной среде могут спровоцировать массовые беспорядки.

«Вся возможная организация массовых беспорядков, разработанных по плану западных спецслужб, должна быть заблокирована», — резюмировал Марков.

Отметим, сам Ходорковский при этом является критиком проекта Навального. У себя в соцсетях он писал, что «Умное голосование» якобы может принести пользу только российским спецслужбам. Предлагаемые системой кандидаты при этом, по его мнению, «не занимают четкой позиции против политического использования уголовного преследования».



Ранее опрошенные ФАН эксперты спрогнозировали, какие действия предпримет Ходорковский в связи с блокировкой всех его информационных ресурсов на территории России.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ