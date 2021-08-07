Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 18:39
18:39
Ливия
Ливийский депутат призвал использовать политический опыт Египта и Туниса
18:37
Общество
Дождливая погода в Петербурге продлится все выходные
18:35
Спорт
Светлана Хоркина назвала ситуацию с российской гимнасткой вопиющим фактом
18:33
Политика
ВС Армении обвинили Азербайджан в обстреле позиций в Сюникской области
18:33
Экономика
Газета Die Presse назвала истинное сокровище России
18:32
Африка
Марокко и Мавритания подписали меморандум о взаимопонимании в сфере занятости
18:31
Армия
ВСУ готовят провокации против наблюдателей миссии ОБСЕ в Донбассе
18:30
ФАН-ТВ
Россияне добыли три золота Олимпиады. События дня
18:28
Политика
Депутат Бальбек раскритиковал принцип «свой-чужой» в кадровой политике Украины
18:27
Армия
ВВС США объявили о разработке сверхзвукового самолета Quarterhorse
Все новости

Холдинг «Мегафон» продал почти четверть акций онлайн-ретейлера Aliexpress Russia

  /   Обновлено: 07 августа 2021 17:09
Экономика
Холдинг «Мегафон» продал почти четверть акций онлайн-ретейлера Aliexpress Russia
Global Look Press  /  Nikolay Titov/Global Look Press

Москва, 7 августа. Российская телекоммуникационная компания «Мегафон» реализовала 24,3% акций онлайн-ретейлера Aliexpress Russia. Покупателем оказалась корпорация USM International.

При включении в уставный капитал Aliexpress Russia, организация стремилась осуществить несколько взаимодействий между бизнесом и платформой e-commerce. По словам представителей «Мегафона», подобным сотрудничеством компания осталась довольна. Они подчеркнули, что совместные проекты планируется развивать в дальнейшем, передает «Интерфакс».

Согласно представленной информации, «Мегафон» на 100% принадлежит структурам USM Алишера Усманова. При этом сумма сделки не разглашается. Alibaba Group владеет 47,85% ценных бумаг в Aliexpress Russia, Mail.ru Group — 15%, РФПИ и ближневосточные партнеры — 12,9%.

Пользователи «Мегафона» ранее сообщили, что некоторые сервисы компании начали плохо функционировать. Неполадки фиксировались в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске и других городах.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Холдинг «Мегафон» продал почти четверть акций онлайн-ретейлера Aliexpress Russia
акции мегафон aliexpress russia
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru