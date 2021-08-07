Холдинг «Мегафон» продал почти четверть акций онлайн-ретейлера Aliexpress Russia

Москва, 7 августа. Российская телекоммуникационная компания «Мегафон» реализовала 24,3% акций онлайн-ретейлера Aliexpress Russia. Покупателем оказалась корпорация USM International.

При включении в уставный капитал Aliexpress Russia, организация стремилась осуществить несколько взаимодействий между бизнесом и платформой e-commerce. По словам представителей «Мегафона», подобным сотрудничеством компания осталась довольна. Они подчеркнули, что совместные проекты планируется развивать в дальнейшем, передает «Интерфакс».

Согласно представленной информации, «Мегафон» на 100% принадлежит структурам USM Алишера Усманова. При этом сумма сделки не разглашается. Alibaba Group владеет 47,85% ценных бумаг в Aliexpress Russia, Mail.ru Group — 15%, РФПИ и ближневосточные партнеры — 12,9%.

Пользователи «Мегафона» ранее сообщили, что некоторые сервисы компании начали плохо функционировать. Неполадки фиксировались в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске и других городах.