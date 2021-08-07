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Сборная Бразилии по футболу завоевала первое в истории золото ОИ

  /   Обновлено: 07 августа 2021 17:24
Олимпиада-2020 в Токио
Сборная Бразилии по футболу завоевала первое в истории золото ОИ
Global Look Press  /  Lu Yang/XinHua

Токио, 7 августа. Встреча проходила в субботу и завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу бразильцев.

На 38-й минуте сборная Бразилии получила возможность распечатать испанские ворота с 11-метровой отметки, но этот шанс не реализовал форвард Ришарлисон. В добавленное к первому тайму время бразильский форвард Матеус открыл счет в игре. На 61-й минуте испанский форвард Микель Оярсабаль сравнял счет. В основное время выявить победителя не удалось, встреча перешла в дополнительное время.

На 108-й минуте нападающий петербургского «Зенита» Малком забил гол, установив финальный счет.

Сборная Бразилии — пятикратный чемпион мира, девятикратный победитель Кубка Америки. Испанцы побеждали на ОИ-1992 в Барселоне.

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Все новости / Олимпиада-2020 в Токио / Сборная Бразилии по футболу завоевала первое в истории золото ОИ
футбол токио олимпиада
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