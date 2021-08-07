Ребенка с аутизмом не пустили в аквапарк

Семью туристов с подростком, страдающим расстройством аутистического спектра, не пустили в аквапарк города Волжский. Охранники предположили, что мальчик мог представлять угрозу для других отдыхающих.

Семья Шаумуруновых приехала в аквапарк из Астрахани, но посетить его так и не смогла. После инцидента мать 14-летнего Дамира опубликовала видео, где она и супруг разговаривают с сотрудником охраны. Как видно на кадрах, охранник объясняет, что к посещению не допускаются «лица, страдающие психическими расстройствами и представляющие опасность для окружающих». Отец мальчика отвечает, что диагноз его сына не относится к подобным заболеваниям.

«Его диагноз не подходит под формулировку «представляющий угрозу для окружающих». Это совсем другие представители, которые в свободном допуске не ходят, не гуляют в аквапарке», — сказал отец Дамира.

Мать подростка добавила, что при входе в аквапарк написала расписку, согласно которой ответственность за Дамира и его сестру она несет лично. Несмотря на это, охрана не изменила своего решения, и семье пришлось уйти. В свою очередь директор аквапарка Григорий Газарян объяснил, что ребенок с подобным поведением может навредить как себе, так и другим посетителям.

«Он только зашел, и уже у него эти движения начались. Это и для него опасно в первую очередь. Уже в фойе он успел сам себя поцарапать, у него была кровь на лице, мать ее вытирала тщательно», — сказал Газарян.

После инцидента родители мальчика обратились в прокуратуру. Случай получил огласку в социальных сетях и привлек внимание общественности. В настоящее время прокуратура Волгоградской области проводит надзорную проверку, как сообщается на сайте регионального ведомства.