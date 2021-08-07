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Работник стройбазы в Волгограде обнаружил разлагающуюся человеческую ногу
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Работник стройбазы в Волгограде обнаружил разлагающуюся человеческую ногу
pexels.com

Волгоград, 7 августа. СК проводит проверку по факту найденных человеческих останков на территории строительной базы в Советском районе Волгограда.

Работник стройбазы во время работы обнаружил элемент человеческой ноги. Мужчина обратился в местный отдел полиции.

На место инцидента прибыли силовики и кинологи. В результате осмотра специалистам удалось отыскать разложившееся тело неизвестного. Оно было частично мумифицировано.

Помимо этого, следователям удалось найти его вещи. Выяснилось, что в этом районе живут бездомные собаки, которые могли принести на строительную базу часть тела погибшего. Результаты судмедэкспертизы помогут установить причину смерти неизвестного мужчины.

Ранее туристы обнаружили фрагмент человеческого тела на берегу озера Имандра в Мурманской области. Специалисты установили, что останки принадлежали мужчине.

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Все новости / Происшествия / Работник стройбазы в Волгограде обнаружил разлагающуюся человеческую ногу
волгоград труп смерть человеческие останки
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