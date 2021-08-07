Мировым ценам на газ предрекли рекордный рост этой зимой

Москва, 7 августа. Этой зимой цены на газ побью рекордные показатели, поскольку из-за жаркого лета запасы на ключевых рынках остаются низкими, передает агентство Reuters.

Цены на нидерландский природный газ в северо-западной Европе за последние три месяца выросли на 80% до рекордного уровня. Спотовый сжиженный природный газ в Азии также достиг восьмилетнего сезонного максимума. Трейдеры уже делают ставки на то, что зимние цены на голубое топливо превысят прошлогодние пики, когда из-за сильных морозов в Северной Азии СПГ взлетел в цене более чем на 200%.

Япония, принимающая Олимпиаду, уже увеличила импорт сжиженного природного газа, чтобы избежать энергетического кризиса после резкого повышения температуры. В то же время китайские компании закупают грузы для удовлетворения пикового спроса в южных регионах и для создания запасов к грядущей зиме.

Сильное повышение спроса над предложением привело к окончанию эпохи дешевого природного газа, заявили ранее аналитики Bloomberg. На смену ему придут более дорогостоящие альтернативные источники энергии.