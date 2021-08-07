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Тхэквондист Артамонов рассказал о тренировках в гараже перед Олимпиадой в Токио
Спорт
Тхэквондист Артамонов рассказал о тренировках в гараже перед Олимпиадой в Токио
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 7 августа. Бронзовый призер Олимпиады в Токио по тхэквондо Михаил Артамонов признался, что тренировки перед соревнованиями были не простыми, поскольку пандемия внесла свои коррективы.

Спортсмен вместе с главным тренером сборной Санкт-Петербурга по олимпийскому тхэквондо Ильей Паком посетили шестое заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд» в медиацентре «Патриот». Из-за пандемии коронавируса и соответствующих ограничений тренировки проходили не как обычно. Тхэквондист около двух месяцев занимался в гараже, за закрытыми шторами и занавесками.

По словам Ильи Пака, в таких ситуациях на кону стоит или штраф, или выступление за страну на Олимпиаде, поэтому приходилось выкручиваться.

«Вешали занавески, скрывали окна, и главный тренер все время следил, как мы тренируемся. Я снимал видеоотчеты и отправлял. Это нормально, это реалии жизни», — добавил он.

Артамонов отметил, что такие тренировки довольно необычные и не всегда удобные.

«Иногда инвентаря не хватало, но потом перебрались в зал поменьше, и он уже был оснащен», — рассказал спортсмен, отвечая на вопрос, есть ли разница в тренировках в гараже и хорошем зале.

В Санкт-Петербурге хорошие условия для развития тхэквондо. Присутствуют оснащенные залы, отделения в спортивных школах, специальные секции. Этим не получилось полноценно воспользоваться лишь потому, что действовали COVID-ограничения, резюмировал Илья Пак.

Ранее сообщалось, Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио 24 июля. Спортсмен занял третье место в категории до 58 килограммов.

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олимпиада артамонов тхэквондо
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