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Светлана Лобода мечтает родить возлюбленному минимум двоих сыновей
Шоу-бизнес
Светлана Лобода мечтает родить возлюбленному минимум двоих сыновей
instagram.com  /  @lobodaofficial

Москва, 7 августа. Поп-дива Светлана Лобода недавно призналась, что находится в отношениях. Новому избраннику, личность которого певица пока не раскрывает, она мечтает родить минимум двоих сыновей.

Несколько лет назад артистка исполнила свою заветную мечту — наконец-то купила домик у моря в Европе. Помимо красивых видов Лобода наслаждается долгожданной свободой, ведь никто из соседей даже не догадывается о ее звездном статусе. В новый дом поп-дива перевезла всю семью, которая пока состоит из исключительно из женщин. Лобода с иронией отмечает, что каждый раз, когда возлюбленный приезжает к ним в гости, то намекает на пополнение.

«Нам не хватает. У нас такое бабье царство дома – у нас очень много бабушек, теть, нянь. Мы когда собираемся вместе и нас человек 10 – все женщины», — рассказала поп-дива в интервью украинскому телеканалу.

По признанию Лободы, она сама мечтает разбавить их «бабье царство» и родить как минимум двоих чудесных мальчишек. Несмотря на то, что артистка явно настроена очень серьезно, личность избранника, с которым она планирует создать полноценную семью, окутана тайной.

Певице не торопится делиться подробностями личной жизни, но вот ее концертный директор Станислав Пшеницын, немного решил развеять некоторые слухи. Он заявил, что пресса ложно приписывает Лободе роман с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. По его словам, поп-дива счастлива в отношениях с неким обеспеченным человеком, бизнесменом из Лондона.

Певица давно мечта еще раз стать матерью. Недавно она даже опубликовала в соцсети фотографии с чужим малышом на руках. Однако вместо умиления снимки вызвали у поклонников волну негодования, ведь звезда не скрыла внешность младенца.

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Все новости / Шоу-бизнес / Светлана Лобода мечтает родить возлюбленному минимум двоих сыновей
дети семья отношения лобода
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