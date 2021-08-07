Вырубка лесополосы в Ростовской области обошлась горе-дровосеку в 7 млн рублей

Ростов-на-Дону, 7 августа. Прокуратура Мартыновского района Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу за незаконную вырубку лесных насаждений.

Как пояснили в ведомстве, местный житель нанял бригаду рабочих и близ поселка Новомартыновское вырубил защитное лесное насаждение, состоящее более чем из 80 деревьев.

Специалисты оценили размер ущерба, причиненного государству, по их мнению он составил 7 млн рублей.

В процессе следствия суд наложил арест на все имущество обвиняемого и в ближайшее время рассмотрит данное дело по существу.

Ранее ФАН рассказывал, как в Казачьей бухте Севастополя сразу две территории подверглись «набегам лесорубов». Первым участком стал сквер, расположенный на улице Военных строителей. Более 50 лет назад ветераны ВОВ в каменистой почве на месте бывшей военной части высадили около 2 тысяч деревьев.