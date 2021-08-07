Избившую коня немецкого тренера отстранили от Олимпиады в Токио

Токио, 7 августа. Тренера немецкой команды по пятиборью Ким Райзнер отстранили от летних Олимпийских игр в Токио. Причиной стало ее жестокое поведение в отношении животного.

Во время женских соревнований по пятиборью Райзнер неоднократно проявляла насилие к коню, на котором выступала представительница Германии в этом виде спорта Анника Шлой. Международный союз современного пятиборья выдал наставнице черную карту, что автоматически дисквалифицирует ее от дальнейшего участия в Олимпиаде-2020.

Своей агрессией немка пыталась помочь подопечной, которая успешно лидировала после плавания и фехтования, но никак не могла справиться с верховой ездой. Не получив очков, она лишилась возможности стать обладательницей олимпийской медали.

Ранее стало известно об очередной медали российских спортсменов. Гимнастка Дина Аверина принесла в копилку команды серебряную награду. Однако второе место расстроило и гимнастку, проигравшую в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике, и ее наставников. На Олимпиаде-2020 Россия впервые за 25 лет не завоевала чемпионский титул этом виде соревнований.