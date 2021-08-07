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Американец убил выигравшую в лотерею 2 млн долларов жену и ребенка

  /   Обновлено: 07 августа 2021 16:42
Происшествия
Американец убил выигравшую в лотерею 2 млн долларов жену и ребенка
photl.com

Вашингтон, 7 августа. Полиция в американском штате Оклахома-Сити обнаружила тела годовалой девочки, женщины и мужчины. Они предполагают, что убийство совершил глава семейства.

По данным следствия, погибшая накануне инцидента выиграла в лотерею 2 миллиона долларов. После этого ее муж решил убить жену с дочкой. После американец свел счеты с жизнью.

Родственники погибших рассказали, что отношения между ними резко ухудшились, и они готовы были развестись. Семейный адвокат предположила, что выигрыш в лотереи стал очередной причиной для роковой ссоры между супругами.

Ранее 100-летний житель города Элмвуд Парк штата Нью-Джерси убил топором свою 88-летнюю жену, сообщал сайт 360tv.ru. После совершения преступления он покончил с собой.

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сша убийство деньги семья лотерея
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