Американец убил выигравшую в лотерею 2 млн долларов жену и ребенка

Вашингтон, 7 августа. Полиция в американском штате Оклахома-Сити обнаружила тела годовалой девочки, женщины и мужчины. Они предполагают, что убийство совершил глава семейства.

По данным следствия, погибшая накануне инцидента выиграла в лотерею 2 миллиона долларов. После этого ее муж решил убить жену с дочкой. После американец свел счеты с жизнью.

Родственники погибших рассказали, что отношения между ними резко ухудшились, и они готовы были развестись. Семейный адвокат предположила, что выигрыш в лотереи стал очередной причиной для роковой ссоры между супругами.

Ранее 100-летний житель города Элмвуд Парк штата Нью-Джерси убил топором свою 88-летнюю жену, сообщал сайт 360tv.ru. После совершения преступления он покончил с собой.