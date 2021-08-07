Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 17:11
17:10
Общество
Петербуржцев предупредили о приостановке курсирования «Метеоров» из-за непогоды
17:10
Экономика
Первый производитель органического вина может появиться в России
17:10
Олимпиада-2020 в Токио
Мы просто обескуражены: Журова высказалась о судействе российских «художниц» на ОИ
17:09
Экономика
Холдинг «Мегафон» продал почти четверть акций онлайн-ретейлера Aliexpress Russia
17:09
Происшествия
Огонь из Мордовского заповедника приблизился к ядерному центру в Сарове
17:09
Олимпиада-2020 в Токио
Сборная Бразилии по футболу завоевала первое в истории золото ОИ
17:07
Спорт
Олимпийский комитет России оригинально отметил победу борца из Дагестана на Олимпиаде
17:04
Общество
Бульдог из Владивостока удивил способностью кататься на скейтборде, появилось видео
17:01
Происшествия
Работник стройбазы в Волгограде обнаружил разлагающуюся человеческую ногу
16:57
Происшествия
Работники уральского морга выдали родственникам умершего дедушки тело другого человека
Все новости

В Киеве назвали новых виновников «уничтожения» Украины

  /   Обновлено: 07 августа 2021 16:45
Политика
В Киеве назвали новых виновников «уничтожения» Украины
wikimedia.org / Администрация президента Украины / CC BY 4.0

Киев, 7 августа. Москва пытается «уничтожить» Киев при помощи европейских политиков. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Секретарь СНБО рассказал в интервью журналу «Новое время», что Украина намерена присоединиться к европейской энергосистеме в 2023 году. Для этого страна должна «пройти очень много процессов».

«Мы должны сделать тестовое отключение от общей энергосистемы с Россией, и Россия нам в этом точно не помогает, а делает все, чтобы уничтожить нашу страну», — отметил Данилов.

По его словам, появились новые виновники «уничтожения» Украины. В Европе «зашевелились мастодонты». Речь идет об австрийцах, французах и немцах, которые якобы помогают России. В то же время они «поучают» украинцев, как надо правильно жить.

Ранее политолог Сергей Михеев сообщил, что Запад будет давать Киеву ровно то, что пожелает нужным. Украина может выступать с любыми заявлениями, однако это не принесет никакого результата.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Киеве назвали новых виновников «уничтожения» Украины
украина россия снбо европа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru