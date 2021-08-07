В Киеве назвали новых виновников «уничтожения» Украины

Киев, 7 августа. Москва пытается «уничтожить» Киев при помощи европейских политиков. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Секретарь СНБО рассказал в интервью журналу «Новое время», что Украина намерена присоединиться к европейской энергосистеме в 2023 году. Для этого страна должна «пройти очень много процессов».

«Мы должны сделать тестовое отключение от общей энергосистемы с Россией, и Россия нам в этом точно не помогает, а делает все, чтобы уничтожить нашу страну», — отметил Данилов.

По его словам, появились новые виновники «уничтожения» Украины. В Европе «зашевелились мастодонты». Речь идет об австрийцах, французах и немцах, которые якобы помогают России. В то же время они «поучают» украинцев, как надо правильно жить.

Ранее политолог Сергей Михеев сообщил, что Запад будет давать Киеву ровно то, что пожелает нужным. Украина может выступать с любыми заявлениями, однако это не принесет никакого результата.