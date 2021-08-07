ЦБ утвердил переименование купленного Wildberries банка

Москва, 7 августа. Крупнейший российский интернет-магазин Wildberries сменил название ранее приобретенного финучреждения «Стандарт-кредит» на «Вайлдберриз банк».

Согласно данным системы «Спарк», корректировки в учредительные документы компании, которые содержатся в Едином государственном реестре юрлиц, внесены 5 августа. Соответствующее переименование утверждено Центральным банком России. Корпорация Wildberries купила кредитную организацию для дальнейшего активного развития онлайн-площадки, передает ТАСС.

Руководитель отечественного онлайн-ретейлера Татьяна Бакальчук оказалась владелицей 100% банка «Стандарт-кредит» в феврале. Финансовое учреждение входило в число четырехсот банков по размерам активов и капитала. Стоимость сделки в Wildberries не разглашается.

Представители Wildberries ранее сообщили, что отрицательного влияния украинских санкционных ограничений на деятельность организации не предвидится.