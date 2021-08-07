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Иностранные болельщики обвинили судей в несправедливой оценке Дины Авериной
Спорт
Иностранные болельщики обвинили судей в несправедливой оценке Дины Авериной
Prt Scr youtube.com  /  AFP news agency

Москва, 7 августа. Зарубежные болельщики уверены, что судьи несправедливо оценили российскую гимнастку Дину Аверину на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка завоевала серебро.

Дина Аверина уступила первое место израильтянке Линой Ашрам в художественной гимнастике. На фоне оценки судей разразился скандал. Израильская спортсменка победила с грубой ошибкой — выронила ленту во время упражнения. Тренеры пожаловались судьям, но те отклонили протест.

Иностранные болельщики обвинили жюри в несправедливой оценке. По мнению пользователей Twitter, Аверина должна была получить золотую медаль. Зарубежные комментаторы потребовали справедливости для Дины и ее сестры Арины, которая заняла четвертое место.

«Мне плевать на оценки судей. Все в мире и без этого знают, что Дина Аверина заслужила золотую медаль. Она истинная чемпионка», — подчеркнул один из пользователей Сети.

Другой написал, что россиянку ограбили. Некоторые поинтересовались, почему судьи поступили так с гимнасткой и всей командой РФ под конец летних Олимпийских игр. Один из комментаторов пришел к выводу, что судьи просто «ненавидят русских».

Аверина набрала 107,650 балла в индивидуальном многоборье против 107,800 Линой Ашрам. Россия впервые с 1996 года лишилась золота на состязаниях по художественной гимнастике.

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болельщики иностранцы аверина
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