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Тхэквондист Ларин рассказал, каково было выступать на Олимпиаде без гимна России

  /   Обновлено: 07 августа 2021 16:40
Олимпиада-2020 в Токио
Тхэквондист Ларин рассказал, каково было выступать на Олимпиаде без гимна России
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Санкт-Петербург, 7 августа. Выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Токио проходили без гимна РФ. Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин рассказал, каково это было.

Олимпиада в Токио почти подошла к концу. Атлетам в этом году пришлось выступать под знаменем Олимпийского комитета России. Спортсмены выходили не только с отсутствующим значимым триколором, но и без сопровождения российского гимна.

«Многие спортсмены в голове прокручивали, как встают на высшую ступень пьедестала и звучит гимн, а когда выходишь и этого нет — разочарование. Ощущения такие, как будто у ребенка отобрали его игрушку, и он стоит, невинными глазами смотрит, и не понимает, что произошло», — заявил Ларин во время обсуждения Игр в пресс-клубе «Петербургский уикенд» в медиацентре «Патриот».

Владислав Ларин одним из первых принес российской команде золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Тхэквондист одержал победу в поединке с Дежаном Георгиевским из Северной Македонии.

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олимпиада гимн ларин
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