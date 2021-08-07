Президент Туниса назначил нового министра здравоохранения

Тунис, 7 августа. Президент североафриканской страны Каис Саид выдвинул врача,профессора эпидемиологии Али Мрабета на пост министра здравоохранения. Главу медицинского ведомства назначили перед началом широкой национальной кампании по массовой вакцинации граждан, запланированным на воскресенье, 15 августа.

Новый руководитель Минздрава Туниса принес присягу перед президентом в соответствии со статьей 89 Конституции. Али Мрабет работал генеральным координатором кампании по вакцинации против коронавируса в городе Татавин, расположенном на юге страны.

Ранее, 20 июля, уже бывший премьер Хишама Машиши отстранил от должности министра здравоохранения Фаузи Мехди. По его словам, руководитель ведомства принял популистские и преступные решения, которые привели к росту заболеваемости COVID-19.

Экс-министр не посоветовался с главой правительства, губернаторами и другими чиновниками, но призвал тунисцев вакцинироваться в праздник Курбан-байрам, что угрожало здоровью людей. Кроме того, по информации местных радиостанций, Фаузи Мехди предложил совершеннолетним прививаться исключительно во вторник и среду. Образовались очереди, в результате чего увеличилось число заражений.

Пять дней спустя на фоне массовых протестов президент Туниса не только отстранил Хишама Машиши от должности премьера, но и приостановил работу правительства, а также снял неприкосновенность с депутатов. Национальный лидер Каис Саид самостоятельно встал во главу исполнительной власти.

Спикер парламента Рашид аль-Ганнуши обвинил президента в «государственном перевороте против революции и Конституции». Уволенный премьер пообещал, что передаст правление мирным путем. Заявление неоднозначно восприняли в правящей исламской партии «Ан-Нахда», которая ранее выдвинула Хишама Машиши на этот пост.

«Стремясь избавить страну от дальнейшего тупика в то время, когда она больше всего нуждается в объединении всех сил для выхода из напряженной ситуации на всех уровнях, я никоим образом не могу являться подрывным элементом или частью проблемы, которая усложняет ситуацию в Тунисе», — объяснял бывший премьер.

В ответ президент Каис Саид пообещал завершить преобразования без пуль и кровопролития, но по закону, основанному на справедливости и свободе. По его словам, Тунису помогут народ, братские и дружественные государства.