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Мы просто обескуражены: Журова высказалась о судействе российских «художниц» на ОИ
Олимпиада-2020 в Токио
Мы просто обескуражены: Журова высказалась о судействе российских «художниц» на ОИ
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Несправедливое судейство в финале личного многоборья по художественной гимнастике было ожидаемым, завила в разговоре с ФАН олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, заслуженный мастер спорта России, депутат Госдумы Светлана Журова.

Сегодняшний день олимпийских соревнований в Токио запомнится всем нам крайне спорным судейством. Российская гимнастка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье, а победу отдали израильтянке Линой Ашрам, которая в ходе выступления совершила грубейшую ошибку — уронила ленту.

«Были у меня вчера неприятные опасения, что это может случиться, что именно в художественной гимнастике нам могут не дать этих медалей принципиально. Потому что Россия и художественная гимнастика — это прямая ассоциация. <…> Вот именно когда красота, доброта, изящество так воспринимаются и мы знаем, что Россия в лице девчонок выглядит именно так, то, конечно, нужно было ложку дегтя подкинуть. Чтобы в конце [олимпийских соревнований] испортить впечатление», — делится спортсменка.

Мы просто обескуражены: Журова высказалась о судействе российских «художниц» на ОИ
Global Look Press  / Kohei, MARUYAMA/AFLO

Такой исход состязания не вызвал бы чувство обиды и несправедливости у всей страны, если бы Аверина действительно совершила ряд грубых ошибок или уронила предмет, как сделала ее оппонентка из Израиля.

«Мы просто обескуражены. Может, если бы она действительно уронила [предмет], совершила какое-то количество ошибок, тогда не было бы обидно. Но, когда ты понимаешь, что это судейство такое несправедливое и надо быть на голову еще сильнее, когда спортсменка другая роняет предмет, а ты не роняешь и тебе все равно ставят несправедливые баллы — вот это, конечно, обескураживает», — признается Журова.

Конечно, возможность заработать новые медали и закрепиться в неофициальном зачете у нашей сборной еще есть — все-таки впереди выступления волейболистов и гандболисток. А вот дальнейшее положение наших спортсменов на международной арене не так обнадеживает.

«Вы знаете, для русских всегда было так. И нас всех так учил: надо быть еще на голову сильнее, чтобы никто тебя не смог победить. И, наверное, в этой ситуации понимаю, что других вариантов, к сожалению, для нашей страны никогда не будет. Так будет всегда», — неутешительно заключает чемпионка.

Ранее глава Фонда национальных ценностей Максим Шугалей высказался о громком скандале на Олимпиаде и поддержал российских спортсменок. Он считает, что в несправедливой ситуации с участием Авериной сыграло роль предвзятое отношение к России, которое уже «переносится на святое».

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Все новости / Олимпиада-2020 в Токио / Мы просто обескуражены: Журова высказалась о судействе российских «художниц» на ОИ
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