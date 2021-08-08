Российские ракетоносцы Ту-22М3 приняли участие в учениях в Узбекистане

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Великобритания

Последний E-3D Sentry вернулся в Великобританию

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Boeing E-3D Sentry Королевских ВВС Великобритании вернулся домой, на базу Уоддингтон. Он подвел итог 30-летней оперативной службы.

Последний оперативный вылет состоялся 30 июля в небе над Ираком, в рамках операции SHADER. Самолет 8-й эскадрильи базировался на базе Королевских ВВС Акротири на Кипре.

RAF Boeing E-3D Sentry - AWAC - returns to RAF Waddington for the final time following its final mission in the Middle East. https://t.co/2yBK97PGgz pic.twitter.com/arSgnKCXOf — BBC Radio Lincolnshire (@BBCRadioLincs) August 4, 2021

Машина приземлилась в Уоддингтоне 4 августа и была почетно встречена вице-маршалом авиации, командующим группы номер 1 ВВС, а также генерал-майором Томасом Кункелем, командующим ВВС США.

E-3D Sentry будет выведен из эксплуатации в конце этого года и заменен в 2023 году на Boeing E-7 Wedgetail, которые будут базироваться в Шотландии на базе Лоссимут.

Британская армия хочет десантировать ТС с A400M

Минобороны Великобритании опубликовало тендерное уведомление на сумму до £50 млн, в котором изложены требования к системе десантирования транспортных средств с самолета Airbus A400M Atlas.

Армии требуется возможность сбрасывать оборудование и транспортные средства общей массой 16 тонн для обеспечения переброски ресурсов на театры военных действий, снабжения сухопутных войск и гуманитарных операций.

The Ministry of Defence have issued a tender notice valued at up to £50m setting out requirements for a system to drop vehicles from A400M 'Atlas' transport aircraft.https://t.co/4lZGz4U00u — UK Defence Journal (@UKDefJournal) August 4, 2021

В тендере также уточняется, что система должна быть совместима с A400M, а значит, для ее установки не должна требоваться модернизация самолета.

Великобритания эксплуатирует 20 самолетов Airbus A400M, и еще два будут поставлены в будущем.

Китай

Бомбовый отсек противолодочного самолета КНР

Впервые продемонстрирован бомбовый отсек китайского базового противолодочного самолета KQ-200, в который вмещается 12 самонаводящихся глубинных бомб или 4-6 легких противолодочных торпед.

This is the first demonstration of the bomb bay of the Chinese KQ-200 anti-submarine base aircraft, which reportedly holds 12 homing depth charges or 4-6 light anti-submarine torpedoes.https://t.co/hNGKxm5OKJ pic.twitter.com/fnjybtRC2A — Tango III's Military News (@IiiTango) August 4, 2021

KQ-200 стал первым в КНР современным базовым патрульным самолетом и создан на основе глубокой модернизации среднего турбовинтового транспортного Y-8, модифицированной копии советского Ан-12.

Польша

Польские Су-22 приняли участие в учении

Истребители-бомбардировщики Су-22, состоящие на вооружении ВВС Польши, приняли участие в учении на авиабазе постоянной приписки.

Машины этого типа в двух вариантах (одноместный боевой Су-22М4 и двухместный учебно-боевой Су-22УМ3К) дислоцируются на 21-й тактической авиабазе в Свидвине.

Su-22 nad Świdwinem [GALERIA]

Samoloty myśliwsko-bombowe Su-22 będące na uzbrojeniu Sił Powietrznych SZ RP brały udział w ćwiczeniach na terenie macierzystej bazy lotniczej.

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В настоящее время Су-22 представляют собой сильно устаревшую конструкцию, имеющую незначительную боевую ценность. Поэтому они используются в первую очередь для обучения и тренировок, а также, например, для повышения квалификации операторов РЛС или авианаводчиков.

Их вывод из состава ВВС ожидается после 2024 года вместе с началом поставок многоцелевых истребителей F-35A Lightning II 5-го поколения по программе Harpia.

Россия

В России создают гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95

По словам начальника военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого, на сегодняшний день господство в воздушно-космической сфере является условием успешного ведения боевых действий. Это превосходство, в частности, обеспечивается эффективным применением ударной и истребительной авиации.

Неизвестный облик и ясные перспективы. Гиперзвуковой ракетный комплекс Х-95https://t.co/nR2oDyRFSn pic.twitter.com/WcB0gf1nTa — Военное обозрение (@topwar_ru) August 6, 2021

«В этих целях для ВКС РФ разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы ВВСТ, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»; высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95», — рассказал Зарудницкий в своей статье о факторах достижения победы в войнах будущего в журнале «Военная мысль».

Как пояснили в ОПК, «новая гиперзвуковая ракета большой дальности разрабатывается для применения в составе вооружения модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М и перспективного авиационного комплекса дальней авиации».

Шойгу проверил ход работы над беспилотником «Охотник»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход опытно-конструкторских работ по изготовлению нового тяжелого беспилотного летательного аппарата «Охотник» во время посещения Новосибирского авиационного завода (НАЗ).

Пояснения министру дал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

По данным минобороны, НАЗ «проводит плановую работу по изготовлению опытных образцов беспилотного летательного аппарата С-70 в рамках программы «Охотник». В военном ведомстве отмечают, что «тяжелый беспилотный самолет малозаметен для средств противовоздушной обороны противника и оснащен целевой аппаратурой для разведки и авиационными средствами поражения».

3 августа 2019 года экспериментальный образец БПЛА С-70 совершил первый полет, продолжавшийся более 20 минут. В том же году выполнен первый совместный 30-минутный полет с истребителем пятого поколения Су-57.

Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова является филиалом ПАО «Компания «Сухой» (входит в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех»). Основная продукция НАЗ — принятый на вооружение фронтовой бомбардировщик Су-34. Эти самолеты успешно используются в ВКС России и демонстрируют высокие эксплуатационные качества. В этом году НАЗ празднует 90 лет со дня образования. За все время существования предприятия на нем произведено более 30 тыс. самолетов. Предприятие по праву входит в число ведущих мировых производителей военной авиационной техники.

Учения российских ВКС в Узбекистане

Россия задействовала четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 на учении в Узбекистане в районе границы с Афганистаном. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Ту-22М3 перебазировались на оперативный аэродром в Саратовскую область для участия в совместном российско-узбекском учении», — заявили в военном ведомстве.

В ходе практических действий экипажи Ту-22М3 взлетели с аэродрома в Саратовской области, выполнили перелет до полигона Термез и отработали задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами в ходе совместного российско-узбекского учения.

Минобороны запустило программу модернизации Су-30СМ до версии Су-30СМ2

Минобороны начало модернизацию Су-30СМ до версии Су-30СМ2 «Супер-Сухой». Сейчас это самый многочисленный тип современных истребителей в составе воздушно-космических сил и морской авиации. Работы в рамках проекта начнутся в декабре нынешнего года.

А уже в конце следующего первый истребитель, модернизированный до версии СМ2, должен пройти все испытания. В ходе усовершенствования строевые истребители получат двигатель АЛ-41Ф-1С и РЛС «Ирбис».

Минобороны запустило программу модернизации истребителей Су-30СМ до версии Су-30СМ2 «Супер-Сухой»: https://t.co/uprZmTprWi pic.twitter.com/N1fqQvolLf — Известия (@izvestia_ru) August 1, 2021

Будут доработаны авионика, электроника и расширен арсенал вооружения. Первая партия модернизированных Су-30СМ2 должна быть поставлена ВКС до конца 2022 года.

Сколько будет в ней самолетов, не сообщается. Также министерство обороны пока официально не озвучило информацию по общему количеству планируемых к модернизации строевых истребителей Су-30СМ. На сегодняшний день в составе ВКС и ВМФ находится около 130 Су-30СМ, поставки которых ведутся с 2013 года.

США

Американский F-16 получил обновление программного обеспечения прямо в полете

Системы РЭБ на борту F-16 получили обновление ПО в рамках демонстрации системы управления боевыми действиями (Advanced Battle Management System, ABMS). Это произошло на базе ВВС Неллис в штате Невада.

Истребитель обновил данные с расстояния в сотни километров с использованием системы спутниковой связи. Бортовая система РЭБ ALQ-213, смогла получить обновление ПО из лаборатории интеграции программного обеспечения.

#Milestone: For the first time, an F-16’s Electronic Warfare System received an in-flight software update as part of an Advanced Battle Management System (ABMS) demo during a recent test sortie at @NellisAFB#AVgeek #defense #USAF@AFLCMCofficial https://t.co/PWxWOz4b4a — U.S. Air Force Materiel Command ✈️ (@HQ_AFMC) August 3, 2021

В ходе испытаний удалось доказать, что самолеты смогут получать обновления прямо на лету через ABMS.

Следующим шагом является интеграция высокоскоростного интернета в F-16, что позволит летчикам получить доступ к данным из секретного облака.

Требуется еще одно расследование проблем с кислородно-дыхательной системой летчиков F-35

Подразделение комитета Палаты представителей по вооруженным силам призвало, чтобы Пентагон еще раз провел расследование проблемы с кислородно-дыхательной системой F-35. Она может привести к кислородному голоданию летчика.

Комитет по тактическим воздушным и сухопутным войскам опубликовал часть законопроекта об оборонной политике на 2022 финансовый год, в котором содержалось положение, требующее от минобороны снова расследовать и принять меры в отношении работы этой системы.

Комитет надеется на быстрое устранение технический проблемы, прежде чем ВВС будут вынуждены проводить дорогостоящую модернизацию большой части истребителей.

Летчики F-35 сообщали о более чем 40 проблемных эпизодах с этой системой.

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