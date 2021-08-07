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Политолог Подберезкин одной фразой объяснил страх США перед российскими «Цирконами»
Армия
Политолог Подберезкин одной фразой объяснил страх США перед российскими «Цирконами»
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 7 августа. США прекрасно осознают свою беспомощность перед новейшим российским вооружением, потому вынуждены идти на дипломатические меры, заявил политолог Алексей Подберезкин.

Так в интервью изданию «ПолитЭксперт» он оценил возможность изменения условий Договора о сокращении наступательных вооружений, который был подписан между Москвой и Вашингтоном. По словам эксперта, американцы уже рассматривают возможность внести в список запрещенного оружия российские «Цирконы».

«У них есть такой опыт. Они всегда выносят за скобки системы оружия, которые для них являются проблемными. Вокруг этого и строится обсуждение. Такие случаи были, опыт есть. Американцам удавалось наши тяжелые ракеты вынести за скобки. По этому пути они хотят пойти и дальше», — объяснил Подберезкин.

По его словам, страх США перед российскими «Цирконами» можно объяснить одной фразой. Эти боеприпасы «умножают на ноль» весь потенциал американской противоракетной обороны. Скорость «Цирконов» достигает 10 тысяч километров в час, а дальность действия — 1,5 тысячи километров. Вашингтон реально оценивает свои возможности, потому наверняка будет настаивать на расширении условий ДСНВ. Но это будет возможно лишь на взаимной основе, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни состоится испытательный запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки «Северодвинск». Предполагается, что тестирование пройдет в рамках летно-конструкторских испытаний.

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