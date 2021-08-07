Глава НОДС в Южном Судане отправил в отставку трех генералов за попытку его смещения

Джуба, 7 августа. Лидеры оппозиционного Народно-освободительного движения (НОДС) в Южном Судане уволили на этой неделе трех генералов, командовавших штатом Верхний Нил. Это произошло вскоре после того, как последние объявили об отставке первого вице-президента республики Риека Мачара с должности главы НОДС и командующего вооруженными силами движения.

Последние события ставят под угрозу хрупкий мирный процесс в африканском государстве. После продолжительной гражданской войны командующий НОДС сыграл ключевую роль в том, чтобы подтолкнуть своего партнера — президента Южного Судана Сальву Киира к заключению соглашения в 2018 году, согласно которому в стране сформировано Правительство национального единства.

После трехдневных встреч с высокопоставленными лидерами оппозиционного Народно-освободительного движения 4 августа Мачара попытались лишить партийных полномочий. Политика обвинили в срыве реформ и раздаче высших должностей членам своей семьи. В заявлении военного крыла партии говорилось, что временным ее главой назначен начальник штаба НОДС генерал Саймон Гатвеч.

В отсутствие национального собрания командование не может принимать таких серьезных решений, заявил пресс-секретарь Мачара Пуок Бот Балуанг. Он сообщил, что вскоре в Джубе состоялось новое заседание движения, по результатам которого объявлено об увольнении трех генералов, пытавшихся свергнуть главнокомандующего. Среди отправленных в отставку — сам бывший начальник штаба Саймон Гатвеч.

По словам Балуанга, предпринятые офицерами шаги направлены на воспрепятствование процессу формирования объединенных сил.

«Мы опровергаем действия этих трех генералов. Поэтому я хотел бы заверить, что ситуация находится под контролем», —сообщил пресс-секретарь в интервью для СМИ.

Риек Мачар по-прежнему руководит силами НОДС в Верхнем Ниле. Это не первый раз, когда некоторые члены движения пытались свергнуть лидера. В 2016 году прежний вице-президент Табан Денг Гай не смог сместить Мачара с поста главы партии после возобновления конфликта в Джубе.

Южные регионы получили независимость от Республики Судан в 2011 году, но через два года верные Сальве Кииру силы вступили в войну с приверженцами Мачара в столичном городе. Это привело к гибели сотен мирных жителей и одному из крупнейших гуманитарных кризисов в Африке.