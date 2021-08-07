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В Китае впервые показали на видео боевые возможности истребителя J-16
Армия
В Китае впервые показали на видео боевые возможности истребителя J-16
wikipedia.org  /  Ministry of National Defense /

Пекин, 7 августа. ВВС Китая впервые показали на видео пуск противокорабельной ракеты YJ-83 новым истребителем J-16, который является китайским аналогом российского Су-30.

По данным издания Sina Military, пуски ракет осуществлялись во время учений китайских ВВС. В ходе маневров впервые были продемонстрированы боевые возможности истребителя J-16, который недавно оснастили противокорабельными ракетами YJ-83K.

«Истребители J-16 не только обеспечивает воздушную защиту для кораблей ВМС НОАК, но также способны атаковать крупные надводные корабли», — говорится в публикации.

Отмечается, что J-16 производится корпорацией Shenyang Aircraft с 2012 года. Эта боевая машина является почти точной копией Су-30МКК. Истребитель оснащен радаром AESA, системой обнаружения и сопровождения нескольких целей.

Ранее сообщалось, что экипажи ВКС РФ отработали совместно с коллегами из ВВС Китая воздушные маневры в рамках подготовки к учениям «Взаимодействие-2021». Они выполнили ряд задач с прохождением контрольных точек, а также нанесли авиаудары по условным наземным целям.

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