Завод по производству леденцов из меда появился в Алтайском крае

Барнаул, 7 августа. Производство леденцов из меда и трав для поддержания иммунитета запустили в Чарышском районе Алтая. Новый завод будет производить 5 тыс. пакетов конфет по 50 кг ежемесячно.

Предприятие построено совместно с пчеловодами в рамках долевого участия. Алтайские ученые разработали и предоставили технологию, а пчеловоды — помещение и оборудование, рассказал научный сотрудник лаборатории промышленной фармации и сверхкритических флюидных технологий Алтайского государственного университета Виталий Царев.

Он отметил что сейчас такие конфеты нигде не выпускаются в формате пищевой продукции, есть только в форме БАДов. На следующем этапе продукция завода будет регистрироваться как функциональный продукт питания, передает ТАСС.

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