Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 17:10
17:10
Олимпиада-2020 в Токио
Мы просто обескуражены: Журова высказалась о судействе российских «художниц» на ОИ
17:09
Экономика
Холдинг «Мегафон» продал почти четверть акций онлайн-ретейлера Aliexpress Russia
17:09
Происшествия
Огонь из Мордовского заповедника приблизился к ядерному центру в Сарове
17:09
Олимпиада-2020 в Токио
Сборная Бразилии по футболу завоевала первое в истории золото ОИ
17:07
Спорт
Олимпийский комитет России оригинально отметил победу борца из Дагестана на Олимпиаде
17:04
Общество
Бульдог из Владивостока удивил способностью кататься на скейтборде, появилось видео
17:01
Происшествия
Работник стройбазы в Волгограде обнаружил разлагающуюся человеческую ногу
16:57
Происшествия
Работники уральского морга выдали родственникам умершего дедушки тело другого человека
16:57
Общество
«В здравом уме такого не предложат»: Милонов об увеличении рабочей недели
16:56
Экономика
Мировым ценам на газ предрекли рекордный рост этой зимой
Все новости

Завод по производству леденцов из меда появился в Алтайском крае
Экономика
Завод по производству леденцов из меда появился в Алтайском крае
pixabay.com

Барнаул, 7 августа. Производство леденцов из меда и трав для поддержания иммунитета запустили в Чарышском районе Алтая. Новый завод будет производить 5 тыс. пакетов конфет по 50 кг ежемесячно.

Предприятие построено совместно с пчеловодами в рамках долевого участия. Алтайские ученые разработали и предоставили технологию, а пчеловоды — помещение и оборудование, рассказал научный сотрудник лаборатории промышленной фармации и сверхкритических флюидных технологий Алтайского государственного университета Виталий Царев.

Он отметил что сейчас такие конфеты нигде не выпускаются в формате пищевой продукции, есть только в форме БАДов. На следующем этапе продукция завода будет регистрироваться как функциональный продукт питания, передает ТАСС.

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co ранее выяснили, как питаются современные россияне. Как показало исследование, только 17% респондентов исключают из своего рациона мучное и сладости.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Завод по производству леденцов из меда появился в Алтайском крае
завод производство конфеты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru