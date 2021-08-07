Винер-Усманова считает, что израильтянка Ашрам недостойна золота из-за грубой ошибки

Москва, 7 августа. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова уверена, что судейство личного многоборья на ОИ в Токио войдет в историю как одно из самых позорных.

На олимпийское золото все три вида индивидуального многоборья претендовала российская гимнастка Дина Аверина. Однако после упражнения с лентой она сместилась на второе место. Чемпионкой стала израильтянка Лине Ашрам, обогнавшая россиянку всего на 0,150 балла. Заниженную оценку Авериной попытался оспорить тренерский штаб во главе с Натальей Кузнецовой, однако судьи отказались пересматривать свое решение.

Мягко говоря спорное решение судей вызвало возмущение российской стороны. Эмоционально о судействе художественной гимнастики в Токио уже высказалась Татьяна Тарасова, которая назвала судей «бандитами». Не согласна с решением и Ирина Винер-Усманова. Она отметила, что израильская гимнастка допустила грубейшую ошибку в упражнении с лентой, поэтому недостойна звания олимпийской чемпионки.

«К сожалению, девочка выполняет все очень и очень грязно. Она делает сложные элементы, но не чисто <...> Но то, что произошло в конце соревнований, когда у Ашрам упала лента, должно стоить баллов и за исполнение, и за артистичность, и за технику», — сказала Винер-Усманова в беседе с RT.

По словам главы Всероссийской федерации художественной гимнастики, грубейшая ошибка должна была стоить израильтянке минимум полтора балла. Однако судью почему-то отняли у Ашрам всего 0,7 балла. Израильская гимнастка получила почти такую же оценку, как и Дина Аверина, исполнившая упражнение чисто и без единой помарки.

Явно заниженные баллы получила и сестра Дины Авериной Арина. Она претендовала на бронзовую медаль, но в итоге осталась без олимпийской награды. После своего выступления Арина на эмоциях объявила о завершении спортивной карьеры.