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Казахстан может сменить европейский рынок нефти на китайский из-за налога ЕС
Экономика
Казахстан может сменить европейский рынок нефти на китайский из-за налога ЕС
Global Look Press  /  Jim West / imageBROKER.com

Нур-Султан, 7 августа. Казахстан может перенаправить поставки нефти из Европы в Китай после введения углеродного налога в ЕС, заявил вице-министр энергетики республики Жумабай Карагаев.

Он подчеркнул, что налог негативно отразится на нефтегазодобывающей сфере. Однако существуют альтернативные маршруты поставок углеродного сырья, указал чиновник. Как он уточнил, речь идет о Китае и о странах Юго-Восточной Азии.

Еврокомиссия ранее предложила план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в Европе к 2050 году. Брюссель, в частности, собирается ввести «климатические» пошлины на импорт металлов. Предполагается, что компании начнут платить пошлины с 2026 года, когда механизм трансграничного регулирования вступит в силу.

Тем временем мировая экономика может столкнуться с дефицитом нефти на фоне высокого спроса на сырье. Этот фактор положительно влияет на динамику котировок черного золота, которые находятся в пределах 72-76 долларов за баррель.

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Казахстан нефть китай европа энергетика
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