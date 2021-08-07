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Александр Гобозов в очередной раз покинул «Дом-2»

  /   Обновлено: 07 августа 2021 16:14
Шоу-бизнес
Александр Гобозов в очередной раз покинул «Дом-2»
instagram.com  /  @gobozov_sasha

Москва, 7 августа. Звезда «Дома-2» Александр Гобозов в Instagram объявил о своем уходе с проекта. Известный участник телестройки просто не смог привыкнуть к обновленной версии шоу.

Гобозов один из так называемых «старичков» скандальной телестройки. Впервые на проект он пришел в далеком 2007 году. Любовные перипетии на шоу заставляли Александра Гобозова то уходить с проекта, то вновь возвращаться. Непостоянство участка вызывало бурную реакцию у зрителей. Немало шумихи «старожил» «Дома-2» наделал, когда в мае этого года вновь вернулся вновь на проект, который к этому времени уже переехал с ТНТ на канал «Ю».

Однако и в этот раз Гобозов пробыл на «Доме-2» недолго. Сам участник шоу говорит о своем уходе по философски. На своей странице в Instagram Александр Гобозов отметил, что либо проект, либо он сам очень изменились, поэтому просто не смог найти своей место на телестройке.

«Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам интересно было», — написал звезда «Дома-2» в соцсети.

Фанаты шоу уверены, что Гобозов покинул проект, поскольку «связался не с той девушкой». После возвращения он попытался построить отношения Марией Давыдовой, однако девушка в прямом смысле сбежала от «старичка» за периметр.

Чем займется Александр Гобозов после ухода, неизвестно. Несколько лет назад у звезды «Дома-2» был небольшой бизнес, который с переменным успехом приносил прибыль.

Ранее бывшая вокалистка «Блестящих», а ныне ведущая шоу «Дом-2» Ольга Орлова заявила, что россияне, которые обвиняют проект в аморальности, просто его не смотрели.

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Все новости / Шоу-бизнес / Александр Гобозов в очередной раз покинул «Дом-2»
дом-2 шоу манукян гобозов
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