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Максим Шугалей высказался о скандале на Олимпиаде и поддержал российских гимнасток
Олимпиада-2020 в Токио
Максим Шугалей высказался о скандале на Олимпиаде и поддержал российских гимнасток
Global Look Press  /  Kohei, MARUYAMA/AFLO

Российские гимнастки лишились положенных им олимпийских медалей. Многие спортивные эксперты винят судей в подтасовке результатов. Так, титулованный тренер Татьяна Тарасова назвала рефери «негодяями». А ученый-социолог, глава Фонда национальных ценностей Максим Шугалей винит в данной ситуации предвзятое отношение к России и видит в этом политический подтекст. В разговоре с ФАН он поддержал российских гимнасток в скандале на Олимпиаде.

«То, как проходят летние Олимпийские игры, для меня очень важно. Но не всегда получается полностью погружаться в происходящее. Что касается данной ситуации, то, помимо политики, здесь сыграло еще и предвзятое отношение к Российской Федерации. Оно переносится уже и на спорт, и на все остальные вещи, которые для всех и всегда были святыми», — говорит Шугалей.

Максим Шугалей высказался о скандале на Олимпиаде с российскими гимнастками
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Российская спортсменка Арина Аверина перед последним видом программы занимала третье место в турнирной таблице. Однако токийской бронзы Аверина лишилась после упражнения с лентой. Судьи снизили гимнастке балы за вынужденную замену снаряда во время выступления. После соревнования гимнастка заявила, что не будет продолжать спортивную карьеру из-за этого вопиющего случая.

Кроме того, директор ФЗНЦ уверен, что сейчас спортсменки особенно нуждаются в поддержке, и полагает, что у девчонок еще будут громкие победы.

«Сейчас, я думаю, нам всем нужно поддержать спортсменок. Они — молодцы. В том, что произошло, нет их вины. Девчонкам нужно собраться, и все у них еще впереди», — отметил Максим Шугалей.

Сестре засуженной спортсменки, Дине Авериной, все-таки удалось взять спортивный олимп — домой она привезет серебро. Ранее с победой гимнастку поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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Все новости / Олимпиада-2020 в Токио / Максим Шугалей высказался о скандале на Олимпиаде и поддержал российских гимнасток
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