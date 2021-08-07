Донбасс, 7 августа. В ДНР рассказали о боевых потерях сторон за неделю. «Защитники» Украины проводят разбойные нападения на мирных жителей. Штаб ООС готовит информационные провокации. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Районы населенных пунктов Донецкой Народной Республики обстреляны украинскими вооруженными формированиями четыре раза за минувшие сутки. Огонь велся на Донецком и Мариупольском направлениях обороны ДНР с применением 120-мм минометов, гранатометов различного типа и стрелкового оружия. В Луганской Народной Республике обстреляны Золотое-5 и Голубовское. Здесь украинские силовики применили противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В ДНР рассказали о боевых потерях сторон за неделю

Всего за минувшую неделю республики Донбасса были обстреляны украинскими «защитниками» 36 раз: 25 обстрелов пришлось на ДНР, 11 — на ЛНР. Важно отметить, что Вооруженные силы Украины снова начали применять тяжелую артиллерию и 120-мм минометы. В течение недели в ДНР было разрушено и частично повреждено десять объектов, включая семь жилых домов. Двое гражданских ранено, один из которых впоследствии полученных ран скончался в больнице. Также погибли четверо защитников республик.

В оборонном ведомстве ДНР корреспонденту ФАН рассказали, что трижды за минувшую неделю открывали ответный огонь для подавления огневых точек противника. Данные меры были эффективными — обстрелы киевских силовиков прекращались. Кроме того, по информации дончан, результатом ответных действий стали гибель четверых и ранения еще троих украинских военнослужащих.

Небоевые потери ВСУ

Штаб Операции объединенных сил продолжает фальсифицировать данные о потерях личного состава Вооруженных сил Украины в зоне конфликта. Данные о боевых и небоевых потерях, как правило, становятся достоянием общественности лишь в крайних случаях. Но в своей внутренней статистике украинские офицеры предпочитают отходить от потерь небоевых, списывая основную часть на агрессию противника.

Что касается потерь ВСУ за минувшую неделю, несвязанных с выполнением боевых задач, то в Луганске и Донецке сообщают о шести погибших и шестнадцати раненных бойцах украинской армии. Основная масса потерь — от подрывов на собственных минных полях. Но есть и курьезные моменты: два «освободителя» Украины оказались в травмпункте Мариуполя после того, как местные жители с помощью кулаков выразили свое отношение к «сильнейшей армии континента».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Защитники» Украины разбойничают в зоне ООС

Низкая дисциплина в передовых частях ВСУ и крайне низкое морально-психологическое состояние толкают киевских силовиков на преступления против мирного населения подконтрольных территорий. В Народной милиции ДНР сообщают о разбойном нападении на местного жителя, совершенном в Доброполье тремя военнослужащими 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Мужчину 1966 года рождения жестоко избили, забрали деньги и личные вещи. Разбойники в погонах были задержаны, и им грозит реальное уголовное наказание, дела уже возбуждены, несмотря на попытки командования бригады замять инцидент. Информация по нападению тщательно скрывается от СМИ и общественности.

Штаб ООС готовит информационные провокации

В Народной милиции ЛНР сообщают о подготовке противником информационных провокаций против защитников республик. С этой целью в зону ответственности 30-й и 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районы Новозвановка и Троицкое Луганской области прибыли съемочные группы пресс-центра северной оперативно-тактической группировки ВСУ в сопровождении офицеров Центра информационно-психологических операций украинской армии.

В задачи сводных групп военных пропагандистов входит подготовка постановочных сюжетов о якобы проведении Народной милицией ЛНР дистанционного минирования местности, фейковых обстрелах населенных пунктов на подконтрольной Киеву стороне и использовании других запрещённых методов ведения войны.