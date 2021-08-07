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Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 07 августа 2021 16:23
Спорт
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио
Global Look Press  /  Liu Xu/Xinhua

Токио, 7 августа. Российская атлетка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх в Токио. Спортсменка принесла 20-ю золотую медаль России.

Легкоатлетка опередила своих соперниц, прыгнув в высоту на 2,04 метра, с небольшим отставанием в 20 сантиметров. Серебро завоевала австралийская спортсменка Никола Макдермотт. Третье место взяла украинка Ярослава Могучих.

Благодаря победе россиянки, команда смогла выйти на четвертое место по неофициальному медальному зачету. Всего на счету атлетов из России 68 наград.

Ранее стало известно, что 19-е золото в копилку российской команды принес борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев. За золото он победил американца Кайла Снайдера в весовой категории до 97 кг.

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золото олимпиада прыжки
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