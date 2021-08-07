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Путин поздравил российских синхронисток с победой на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 07 августа 2021 16:20
Политика
Путин поздравил российских синхронисток с победой на Олимпиаде в Токио
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 7 августа. Президент России Владимир Путин обратился к синхронисткам в связи с их победой на Олимпиаде в Токио.

Российские синхронистки 7 августа в шестой раз завоевали победу в командных соревнованиях и принесли сборной страны 18-е золото на Олимпийских играх в Токио.

В поздравительной телеграмме, которую опубликовали на сайте Кремля, сообщается, что спортсменки получили заслуженные награды за их мастерство и талант.

«Сердечно поздравляю вас с победой. Вы блестяще продолжили замечательные традиции отечественной школы синхронного плавания, выступили поистине триумфально, не оставили своим соперницам ни единого шанса на успех», — отметил Путин.

Глава государства также добавил, что победа спортсменки Светланы Ромашиной является уникальным и непревзойденным достижением в мировом синхронном плавании. Девушка на Играх в Токио получила титул семикратной олимпийской чемпионки, завоевав два золота.

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путин россия золото олимпиада синхронистки
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