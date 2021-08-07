В Госдуме объяснили, почему на Олимпиаде стали засуживать наших спортсменов

Мы должны были обойти Великобританию и Австралию, но на Олимпиаде наших спортсменов засудили, потому что успехи России пугают наших недоброжелателей. Об этом ФАН рассказала депутат Светлана Журова.

Предпоследний день Олимпиады в Токио ознаменовался вопиющим скандалом: в результате предвзятого судейства была украдена золотая медаль у российской спортсменки. Протесты представителей российской сборной оставили без внимания. Награду, которую по праву взяла Дина Аверина, отдали израильской гимнастке, уронившей при выступлении ленту. Судейская бригада состояла из 12 человек, вот их имена: Оран Сутер (Швейцария), Ариэль Миланесио (Аргентина), Наталья Еремина (Украина), Ева Симон Серрано (Франция), Ханна Нарлох (Польша), Талия Абдураманова (Узбекистан), Мария Тереза Муньос Санчес (Испания), Виктория Атаол (Канада), Марьяна Старцевич Бошнар (Хорватия), Ивана Мотоликова (Словакия), Бланка Млейнкович (Чехия) и Эрика Деутшц-Лазшания (Венгрия).

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Заслуженный мастер спорта России, депутат Госдумы Светлана Журова назвала судейство на Олимпиаде ангажированным.

«Обидно до слез. Мы видели вопиющую несправедливость. Судьи продемонстрировали предвзятость и лицемерие. Мы лидировали в художественной гимнастике. Два заключительных дня Олимпиады в Токио должны были принести России наши законные золотые медали в тех видах спорта, где нас ждала победа с огромной долей вероятности. Мы могли обойти Великобританию и Австралию, возможно — Японию. Но наши успехи многих пугают. Нас засудили, и наши враги злорадствуют!» — заявила Журова.

Прославленная спортсменка подчеркнула: тех, кто боится Россию, обрадовало, что нам не досталось традиционно золото в дзюдо, при этом, по мнению собеседницы ФАН, нам не дали наград по многим дисциплинам, в которых Россия является лучшей. Наши ребята вырывали награды там, где никто не ожидал, например в спортивной гимнастике.

«Арина Аверина, сестра Дины, получила лишь четвертое место, хотя явно заслужила более высокое. Она сказала, что уходит из большого спорта. Очень надеюсь, что это эмоции. Она долго готовилась к этим соревнованиям. Хочется, чтобы несправедливое судейство придало ей спортивной злости и она одумалась. Следующая Олимпиада через три года, Арина юная и сильная, она может доказать, что лучшая, на следующих играх», — добавила политик.

Светлана Журова заявила, что на Олимпийских играх конкуренция всегда очень высокая, но борьба за место на пьедестале должна вестись достойными, честными методами.

Ране ФАН рассказал о вмешательстве МОК во внутренние дела сборных во время Олимпийских игр.